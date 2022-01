VS-minister Blinken naar Kiev en Berlijn door spanning met Moskou

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gaat dinsdag naar Kiev en vervolgens naar Berlijn om over de spanningen met Rusland te praten. Zijn ministerie is bang voor een Russische invasie van Oekraïne. Donderdag staat voor Blinken een overleg in Berlijn op de agenda over Oekraïne samen met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Oekraïne.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft dinsdag overleg gevoerd met haar Russische collega Sergej Lavrov in Moskou. Rusland weerspreekt dat het agressieve intenties heeft en stelt dat een grote troepenmacht aan de westelijke grenzen niets te maken heeft met invasieplannen.

Het Kremlin vindt dat het juist de NAVO-landen zijn die met hun bemoeienissen en wapenleveranties de veiligheid van het oosten van Europa in gevaar brengen. Begin deze week stuurde Londen nog militairen naar Oekraïne. Rusland wil dat de westerse landen beloven dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Lavrov zei dinsdag tegen Baerbock dat Rusland veiligheidseisen stelt en dat het wacht op antwoord van de VS op wat Rusland heeft voorgesteld. De twee mogendheden hadden eerder deze maand veiligheidsoverleg in Genève en gaan mogelijk verder praten.

De slepende conflicten in en over Oekraïne vloeien voort uit de afzetting van een gekozen pro-Russische president van Oekraïne in 2014. Het Westen ziet dat als het gevolg van een volksopstand, het Kremlin ziet dat als een gevolg van een vooral door de VS aangemoedigde staatsgreep die in Washington zorgvuldig zou zijn voorbereid.

Biden bezocht tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009-2017) als vicepresident Oekraïne zes keer. Rusland lijfde kort na de machtswisseling begin 2014 in Kiev het schiereiland de Krim in. Moskou steunt sindsdien pro-Russische opstandelingen in het oosten van Oekraïne. Daar heerst sinds 2014 feitelijk een burgeroorlog.