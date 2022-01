Ziekenhuis: inzet besmet personeel waarschijnlijk niet weer nodig

Ziekenhuis Zuyderland in Limburg denkt dat het de komende tijd niet nog eens nodig zal zijn om medewerkers die besmet zijn met het coronavirus door te laten werken. Tijdens de coronapiek van eind vorig jaar is dat in totaal vijf tot tien keer gebeurd, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Door de versoepeling van quarantaineregels ligt herhaling niet voor de hand.

‘Het ging om medewerkers in specialistische functies. De nood was op dat moment zo hoog dat we het wel moesten doen’, blikt de woordvoerder terug. ‘De inzet gebeurde op vrijwillige basis en de medewerkers droegen volledige persoonlijke beschermingsmiddelen voor een optimale veiligheid’, zegt hij. ‘We zijn wel blij dat het nu niet meer nodig is.’

Mensen die langer dan een week geleden een boosterprik hebben gekregen, hoeven nu niet meer in quarantaine na nauw contact met iemand die besmet is, mits ze klachtenvrij zijn. Dat kan voor de zorg veel schelen. Tegelijkertijd grijpt de zeer besmettelijke omikronvariant van het virus om zich heen en vallen nieuwe personeelsproblemen in ziekenhuizen niet uit te sluiten. Zeker niet als het aantal coronapatiënten ook weer zou gaan stijgen.

Veel discussie

Over de inzet van personeelsleden die het virus bij zich dragen was eind 2021 veel discussie, onder meer toen Zuyderland die optie besprak met de ondernemingsraad. Het Limburgse ziekenhuis was daar niet uniek in. Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch zette bijvoorbeeld een radioloog in die positief had getest, bij gebrek aan vervanging.

De kwestie werd onlangs weer actueel toen een bestuurder van Amsterdam UMC zinspeelde op de mogelijkheid op personeelsleden die besmet zijn, maar geen symptomen hebben, onder voorwaarden toch in te zetten. Het academische ziekenhuis in de hoofdstad heeft hier echter geen harde besluiten over genomen. ‘Er is geen protocol of beleid’, laat een woordvoerster weten. ‘Mocht de situatie er naar zijn’, dan gaat het ziekenhuis bekijken welke voorwaarden gesteld moeten worden om besmette medewerkers op een veilige manier in te zetten. Vooralsnog is dat niet nodig. ‘Wij zijn daar nog lang niet.’

Afweging

Beroepsorganisatie NU’91 noemde het inzetten van besmette medewerkers eerder ‘zeer onwenselijk’ vanwege de risico’s. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toonde juist begrip voor dit soort ‘enorm lastige afwegingen’.

Mocht toch weer een noodsituatie ontstaan, dan kan de Zuyderland-directie niet zomaar opnieuw besmette personeelsleden laten werken. ‘Dat zouden we opnieuw moeten voorleggen aan de ondernemingsraad’, zegt de woordvoerder. ‘Het wordt altijd afgewogen tegen de ernst van de situatie.’