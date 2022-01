Huizen op eiland in Tonga volledig verwoest

Op meerdere eilanden in Tonga is de schade na de vulkaanuitbarsting van afgelopen weekend enorm. Op het eiland Mango zijn volgens de regering alle huizen verwoest, op Fonoifua staan er nog twee overeind en ook op Nomuka is de schade aanzienlijk. De eilanden Atata, Mango en Fonoifua worden volledig ontruimd, meldt de regering van Tonga.

Het is voor het eerst sinds de uitbarsting dat de regering van de eilandenstaat van zich laat horen. De communicatievoorziening is nog niet goed, doordat een onderzeese kabel flink is beschadigd door de uitbarsting. Het repareren kan weken duren.

Het dodental na de natuurramp staat momenteel op vijf. Drie mensen kwamen om door de vulkaanuitbarsting en twee door de daaropvolgende tsunami. Het dodental kan nog oplopen.

De watervoorziening op meerdere eilanden is ernstig in gevaar gebracht, doordat overal as is neergedaald na de acht minuten durende uitbarsting. Veel drinkwater is besmet geraakt en niet meer veilig voor consumptie.