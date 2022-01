Europol haalt door cybercriminelen gebruikte VPN offline

Europol heeft een virtueel privénetwerk (VPN) dat veel door cybercriminelen wordt gebruikt offline gehaald. In tien landen werden maandag tegelijk servers in beslag genomen of verstoord, waardoor VPNLab.net niet meer werkt.

De politie ondernam actie in Nederland, Duitsland, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Letland, Oekraïne, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De politie in het Duitse Hannover leidde de operatie.

VPNLab.net was sinds 2008 actief en bood voor weinig geld goede onlineprivacy. Er was sprake van een zogeheten dubbele VPN, doordat de verbinding via servers in meerdere landen ging. Cybercriminelen maakten hier gebruik van, waardoor ze moeilijk te traceren werden.

Politiediensten kwamen de VPN-provider op het spoor nadat uit meerdere onderzoeken naar voren was gekomen dat cybercriminelen er gebruik van maakten. VPNLab.net adverteerde zelf ook op het darkweb.

Na de invallen zijn meer dan honderd organisaties geïnformeerd dat ze het risico lopen op een cyberaanval. Veiligheidsdiensten zijn volgens Europol direct begonnen om te helpen dit te voorkomen.