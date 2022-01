Lareb: 7 meldingen van ontstekingen ruggenmerg na coronaprik

Het gaat om vijf meldingen na een vaccinatie met AstraZeneca en twee na een prik met het Janssen-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft besloten om een waarschuwing van de aandoening op te nemen in de bijsluiters van deze vaccins. Aanleiding waren meldingen wereldwijd en wetenschappelijke onderzoek hierover.

Volgens Lareb is het belangrijk dat de diagnose op tijd wordt gesteld en de behandeling snel kan worden gestart. ‘Mensen die gevaccineerd zijn met een van deze twee vaccins moeten daarom direct contact opnemen met hun arts als zij de volgende klachten hebben: acute zwakte in de benen, gevoelsstoornissen, verstoring van de blaas of de darmen’, aldus het bijwerkingencentrum.