Burgemeester Femke Halsema spreekt bij herdenking op de Dam

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam spreekt op 4 mei op de Dam tijdens de Nationale Herdenking. Historicus en tv-presentator Hans Goedkoop houdt die avond de voordracht in De Nieuwe Kerk. Op 5 mei geeft Ridder der Militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Gijs Tuinman een lezing in het Brabantse Oss. Noord-Brabant is dit jaar de gastprovincie voor de nationale viering van de bevrijding, aldus het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het is volgens het comité traditie dat de burgemeester van Amsterdam elke drie jaar de toespraak op de Dam verzorgt. Halsema sprak in 2019 over de pijn en het grote verdriet die aan de bevrijding in 1945 vooraf gingen. In 2020 sprak koning Willem-Alexander op de Dam omdat het toen 75 jaar geleden was dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar hield André van Duin een toespraak. Zowel de koning als Van Duin sprak op een vrijwel lege Dam vanwege de coronamaatregelen.

Tv-presentator Hans Goedkoop schreef in 2012 een boek over zijn grootvader, KNIL-generaal Van Langen. Deze Van Langen was nauw betrokken bij de afwikkeling van de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië. Vorig jaar zou schrijver Abdelkader Benali de 4 mei-lezing in de kerk uitspreken, maar hij werd vervangen door schrijfster Roxane van Iperen toen er ophef ontstond over uitspraken die Benali lang geleden deed over Joden.

Gijs Tuinman kreeg in 2014 de Militaire Willems-Orde voor zijn verdiensten in Afghanistan. Hij is docent krijgswetenschappen en geeft in het hele land Vrijheidscolleges.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt half april bekend hoe de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag eruit zullen gaan zien in verband met de dan geldende coronamaatregelen. Er worden verschillende scenario’s voorbereid, aldus een woordvoerder.