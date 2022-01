Op1 zegt sorry tegen Bruls voor niet ingrijpen na belediging

Het programma Op1 maakt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen excuses voor het feit dat er niet werd ingegrepen toen hij eind november werd uitgemaakt voor ‘dikke bal gehakt’. Coördinator Bert Huisjes van Op1 laat dinsdag weten dat het ‘ongemakkelijke moment’ is geëvalueerd door de makers van het programma. ‘En iedereen was het ermee eens dat het anders had gemoeten’, aldus Huisjes.

Een Haagse vuurwerkhandelaar maakte Bruls, ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad, eind november aan tafel uit voor ‘dikke bal gehakt’. Bruls meldde dinsdag in een interview op NPO Radio 1 dat hij het zeer te betreuren vond dat niemand aan tafel de man aansprak op de fatshaming. De EO liet dinsdag al weten dat presentatoren Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana na de uitzending contact met Bruls hadden gezocht over het incident. Zij waren ook niet gelukkig met het feit dat ze niets hadden gezegd.

‘Het maken van een talkshow is een voortdurend leerproces’, aldus Huisjes. ‘We evalueren met regelmaat. En dit was een ongemakkelijk moment dat anders had gemoeten, daar was iedereen het unaniem over eens. We weten dat er op sociale media veel gezegd wordt over onze gasten en dat mag ook. Maar elke vorm van fatshaming wijzen wij af en willen wij op geen enkele manier goedkeuren of bevorderen.’

Bruls bekende dinsdagochtend in een interview met Mischa Blok op NPO Radio 1 dat het incident hem erg had geraakt en dat hij de makers van het programma hier ook op had aangesproken.