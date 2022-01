Partijen spreken Wilders aan op uitspraken over collega-Kamerleden

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp moet ingrijpen als PVV-leider Geert Wilders persoonlijke beschuldigingen doet aan het adres van andere politici. GroenLinks, CDA, D66 en PvdA vroegen daarom in een fel debat over de regeringsverklaring, net als Sylvana Simons van BIJ1 en Kamerlid Pieter Omtzigt.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp roept Geert Wilders (PVV) tot de orde tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.

Volgens Klaver zijn partijen veel te lang te soft geweest voor Wilders. De uitlatingen van de PVV-leider gaan volgens Klaver in tegen de democratische rechtsorde. "Handhaaf", riep hij haar op. "U bent voorzitter van de Kamer en hoeder van de democratische rechtstaat."

"Een aantal Kamerleden smeekt u hier bijna om in te grijpen", benadrukte Simons tegenover de Kamervoorzitter. Het is immers aan Bergkamp om "een veilige werkplek te creëren voor mensen die zijn verkozen." De voorzitter is "scheidsrechter, en geen procesbegeleider", voegt Omtzigt daaraan toe. "Als er op enkels wordt getrapt en een scheidsrechter telkens 'foei foei zegt', maar niet ingrijpt met gele of rode kaarten, gebeurt er niets."

Fonda Sahla

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma wil dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer onderzoekt of er een verband ligt tussen de persoonlijke aanvallen van Wilders en de beveiliging die mensen daarna nodig hebben. Als dat zo is, heeft de Kamervoorzitter "een haakje" om in te grijpen, zegt Heerma.

Wilders haalde in het debat uit naar D66-Kamerlid Fonda Sahla, dat een hoofddoek draagt, en haar zus Soumaya Sahla. Soumaya Sahla is oud-lid van de Hofstadgroep, een groep van raciaal-islamitische jongeren, en eerder daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel. Intussen is ze aangesloten bij een netwerk van de VVD. Bergkamp greep wel in, en benadrukte dat beide vrouwen zich niet konden verdedigen in het debat. De opmerkingen over de hoofddoek van Fonda Sahla noemde Bergkamp "niet respectvol".

Maar dat Bergkamp zelf zei dat er "over en weer" verkeerde kwalificaties worden gedeeld, was tegen het verkeerde been van PvdA-leider Lilianne Ploumen. "Het is alleen de heer Wilders die hier over collega's van ons - democratisch gekozen volksvertegenwoordigers - van alles de Kamer in slingert", zegt de sociaaldemocrate.