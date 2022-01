Nederlandse vriendin van ontvoerder Belgische kleuter opgepakt

De Nederlandse vriendin van de ontvoerder van de Belgische kleuter Dean is opgepakt. De politie arresteerde haar in de nacht van maandag op dinsdag in het huis waar ze met Dave De K. woonde, zeggen ingewijden tegen het Belgische persbureau Belga.

Dean, die maandag dood werd gevonden bij het Zeeuwse Neeltje Jans, verbleef geregeld bij de 34-jarige De K. en zijn vriendin. Het 4-jarige jongetje logeerde vorige week bij hen in het Vlaamse Sint-Gillis-Waas toen hij voor het laatst levend werd gezien. De K. ging er vervolgens met hem vandoor en werd later in Meerkerk in de provincie Utrecht opgepakt.

Of en waarvan de Nederlandse R.W. wordt verdacht is onduidelijk. Politie en justitie in België zeggen tot nader order niets over de zaak om het onderzoek niet te schaden. Volgens de moeder van Dean heeft W. gelogen over de ontvoering, meldt Het Nieuwsblad. Ze zou haar vriend hebben willen beschermen.