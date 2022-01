Rutte geeft ‘geen harde garanties’ in debat over nieuwe kabinet

In het debat over de regeringsverklaring hoeven politieke partijen ‘van ons geen harde garanties’ te verwachten, zei premier Mark Rutte bij het afleggen van die verklaring. Hij wil alleen maar beloven ‘dat Nederland voor de volle honderd procent op onze inzet kan rekenen’, aldus Rutte namens zijn nieuwe kabinet.

Hij gaf bij de verklaring een korte samenvatting van wat zijn kabinetsploeg wil bereiken de komende jaren. Maar Rutte tekende daarbij aan ‘dat al deze woorden pas betekenis krijgen als ze in daden worden omgezet. We weten dat er de volgende jaren verrassingen kunnen komen. Problemen die we nu nog niet kennen.’

Ook benadrukte hij dat sommige problemen langer zullen duren voordat ze echt opgelost zijn. De premier noemt de klimaat- en stikstofcrisis als voorbeelden van dossiers die nog jarenlang zullen dooretteren. Dit is dan ook een kabinet dat ‘over de regeerperiode heen kijkt’, aldus Rutte. Hij drukt de Kamer op het hart dat ‘politiek niet alleen moet gaan over het incident van vandaag, of het concrete probleem van morgen, maar vooral ook over de toekomst van mensen’.