Cao-lonen harder gestegen, werkgevers verwachten verdere toename

Cao-lonen zijn in december harder gestegen dan in de voorgaande maanden. Salarissen gingen in de cao’s die werkgevers en werknemers in de laatste maand van 2021 afsloten gemiddeld 2,6 procent omhoog, heeft de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) berekend. Dat is meer dan het gemiddelde over heel het afgelopen jaar van 2,1 procent.