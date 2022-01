Acht nieuwe Kamerleden beëdigd in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer zijn dinsdagochtend acht nieuwe Kamerleden beëdigd. De plekken die zij nu innemen kwamen vrij, omdat Kamerleden van de coalitiepartijen toetraden tot het nieuwe kabinet.

Voor de VVD gaat het om Harry Bevers, Erik Haverkort, Hawre Rahimi en Ruud Verkuijlen. De D66-fractie verwelkomt Sjoerd Warmerdam en Steven van Weyenberg. Die laatste was al Kamerlid, en in het vorige kabinet korte tijd demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de fractie van het CDA werd Henri Bontenbal beëdigd, die al twee keer eerder een lege stoel bij zijn partij mocht opvullen. SP-Kamerlid Renske Leijten, die de commissie leidt die checkt of potentiële Kamerleden aan de voorwaarden voldoen om het ambt te bekleden, grapte dat zij en haar collega’s "voor de derde keer hebben vastgesteld" dat Bontenbal "Nederlander is", en daarom is goedgekeurd.

Stieneke van der Graaf keert terug in de fractie van de ChristenUnie, waar zij in de vorige kabinetsperiode ook al deel van uitmaakte. Voor haar kwam een plek vrij omdat Carola Schouten tot het kabinet toetrad.