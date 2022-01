Russische militairen bereiden oefeningen in Belarus voor

Belarus grenst daar aan onder meer met Oekraïne en Polen. Rusland en het Westen hebben slepende conflicten over Oekraïne. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock overlegt dinsdag in Moskou met haar Russische collega Sergej Lavrov. Maandag deed ze dat in Kiev met haar Oekraïense collega Dmitro Kuleba. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontvangt dinsdag NAVO-topman Jens Stoltenberg in Berlijn om over de spanning met Rusland te praten.

