Talpa neemt radiostilte in acht tijdens Voice-onderzoek

Talpa doet gedurende het onafhankelijke onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The Voice of Holland geen mededelingen meer. Het mediabedrijf gaat ook niet in op uitlatingen die Johnny de Mol, zoon van bedenker van The Voice John de Mol, maandagavond deed in zijn eigen programma HLF8. Dat laat een woordvoerder van Talpa dinsdag weten aan het ANP.

Johnny de Mol stelde in de uitzending dat hij denkt dat zijn vader waarschijnlijk wel afwist van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. De bandleider, de ex-vriend van zijn tante Linda, liet van het weekend weten dat hij eerder door ‘zijn opdrachtgever’ was aangesproken op zijn ongewenste gedrag. Zender RTL en productiebedrijf ITV hebben gemeld niets af te hebben geweten van de praktijken van Rietbergen. Bedenker en uitvoerend producent John de Mol onthoudt zich tot nu toe van alle commentaar.

‘De leidinggevenden wisten daarvan. Ik neem aan hij ook’, zei Johnny maandagavond in HLF8 over zijn vader John. Johnny stelde verder te verwachten dat zijn vader misschien donderdag met een verklaring komt. Die dag wordt ook het programma BOOS uitgezonden waar het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice uit de doeken wordt gedaan. De aankondiging van deze uitzending van het programma van Tim Hofman deed RTL besluiten The Voice onmiddellijk stop te zetten.

The Voice of Holland komt uit de koker van John de Mol. Hij bedacht de talentenjacht waarbij de deelnemers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij Idols en X Factor, ongezien hun eerste auditie doen. De Mol verkocht het format met zijn productiehuis Talpa Media aan tientallen landen en won er diverse prijzen mee. Het succesvolle programma kwam in 2015 in handen van ITV toen John de Mol zijn Talpa Media voor honderden miljoenen verkocht aan de Britten.