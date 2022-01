Shell wint na stijging olieprijzen, Damrak opent lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag lager begonnen aan de nieuwe handelsdag. Olie- en gasconcern Shell steeg na het verder oplopen van de olieprijzen, wat onder meer werd aangewakkerd door spanningen in het Midden-Oosten. Arcadis en Ebusco haalden nieuwe opdrachten binnen. Verder hadden beleggers aandacht voor gestegen rentes op de obligatiemarkten.

Shell won 0,8 procent en stond bij de sterkste stijgers van de hoofdfondsen. De prijzen voor ruwe aardolie bereikten hun hoogste niveau sinds 2014. Een vat Brentolie werd 1,8 procent duurder op 88,04 dollar en Amerikaanse olie steeg 2,2 procent in prijs tot 85,67 dollar per vat.

Naar verwachting zal de vraag naar olie harder toenemen door het economisch herstel na de coronacrisis. Daarnaast nemen geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten toe. Jemenitische Houthi-rebellen hebben vermoedelijk een drone-aanval uitgevoerd op olietankers in Abu Dhabi, waarbij drie doden vielen.

Rente

In Parijs steeg olieproducent TotalEnergies 0,3 procent en in Londen won BP bijna 1 procent.

De algehele stemming op de aandelenbeurzen was licht pessimistisch. Dat kwam voornamelijk door de stijgende rente op tienjarige staatsleningen van de Verenigde Staten, die als maatstaf voor de obligatiemarkten wordt gezien. Beleggers houden nu zelfs rekening met een verhoging van de rente door de Amerikaanse Federal Reserve in maart, wat aandelen relatief minder aantrekkelijk maakt.

Arcadis

De AEX-index in Amsterdam zakte 0,6 procent tot 776,89 punten. De MidKap ging 0,3 procent omlaag tot 1.082,02 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,9 procent. In het Verenigd Koninkrijk is de werkloosheid verder gedaald in de drie maanden tot en met november, terwijl economen op geen verandering hadden gerekend.

Arcadis won 0,2 procent na de aankondiging van een nieuwe opdracht. Gedurende vijf jaar gaat het ingenieurs- en adviesbureau twee Schotse elektriciteitsbedrijven helpen bij het geschikt maken van hun stroomnet voor hernieuwbare energie. Met de klus is omgerekend bijna 30 miljoen euro gemoeid.

Ebusco

Ook de Brabantse fabrikant van elektrische bussen Ebusco kreeg een nieuwe opdracht. Het bedrijf levert tien bussen die in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zullen rondrijden. Financiële details van de deal zijn niet bekend. Het aandeel steeg 2,5 procent.

De euro was 1,1397 dollar waard, tegenover 1,1420 dollar een dag eerder.