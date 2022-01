Chiptekorten raken autoverkoop, verkopen EU nog lager dan in 2020

De tekorten aan chips hebben de Europese autoverkoop afgelopen jaar geen goed gedaan. Volgens autobranchevereniging ACEA lagen de verkopen van nieuwe personenwagens in de Europese Unie afgelopen jaar 2,4 procent onder die van 2020, toen de onzekerheden rond corona potentiële kopers van auto’s al afschrikten. In totaal werden in 2021 9,7 miljoen nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. De maand december was de zesde maand op rij dat de registraties onder het niveau van een jaar eerder lagen.

Aan het begin van het jaar leken de coronazorgen steeds meer afgeschud te worden en stegen de verkopen. De kentering kwam in de zomer. Door de chiptekorten worden er veel minder auto’s geproduceerd, waardoor er ook minder auto’s op de markt kwamen.

Van de grote Europese economieën was vorig jaar alleen in Duitsland sprake van mindere verkopen. In de grootste economie van Europa daalden de autoverkopen met 10 procent tot 2,6 miljoen verkochte auto’s. In Frankrijk, Spanje en Italië namen de verkopen op jaarbasis wel toe. In Nederland was sprake van een min van ruim 9 procent. Hier werden bijna 323.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet.

Autoproducent Volkswagen, waar ook merken als Skoda, Seat en Audi onder vallen, bleef marktleider in de EU, al zag het zijn marktaandeel vorig jaar wel licht dalen tot ruim een kwart. Stellantis, moederbedrijf van onder andere Peugeot, Fiat, Opel en Citroën, was goed voor bijna 22 procent van de markt en daarmee de nummer twee. Renault, dat ook Dacia’s verkoopt, volgde met een marktaandeel van 12,6 procent. Hyundai dat ook het merk Kia in de markt zet volgde op vier. BMW, waartoe ook Mini behoort, maakte de top vijf compleet.