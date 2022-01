Europese staalsector vraagt om maatregelen vanwege energiecrisis

Eurometaux, dat producenten als Glencore, Rio Tinto en Norsk Hydro vertegenwoordigt, heeft de Europese Commissie daarover een brief gestuurd. Daarin waarschuwen ze dat steeds meer producenten gedwongen kunnen worden om hun productie te verlagen of fabrieken zelfs volledig te sluiten als extra steun uitblijft.

Vooral aluminium- en zinkproducenten worden hard getroffen door de snel stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. De afgelopen maanden staakten al verschillende smelterijen noodgedwongen hun productie waardoor regionale tekorten zijn ontstaan. Dat zorgde ook voor sterk gestegen productprijzen. Circa een derde van de aluminiumcapaciteit wordt volgens de briefschrijvers beperkt door de crisis.

Gasvoorraden

De stroomprijzen zijn weliswaar gedaald ten opzichte van de pieken van vorige maand, maar de smelterijen lijden nog steeds zware verliezen in landen zoals Frankrijk. Verder liggen de gasvoorraden in Europa ver onder het niveau dat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Door het gebrek aan gasaanvoer uit Rusland liggen nieuwe prijspieken deze winter op de loer.

In de brief stelt Eurometaux voor de nationale gasreserves te gebruiken om de markt te stabiliseren. Verder denken de staalbedrijven aan lagere beprijzing voor CO2-uitstoot om de kosten te drukken. Ook zou nagedacht moeten worden over een steunpakket vergelijkbaar met tijdelijke maatregelen die werden genomen om de economie door de coronacrisis te loodsen.