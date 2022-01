Curaçao verlengt coronamaatregelen vanwege toename besmettingen

De regering van Curaçao heeft maandag de coronamaatregelen die op 7 januari waren ingevoerd voor een periode van tien dagen, voor weer eenzelfde periode verlengd. Dat is een gevolg van het toenemende aantal besmettingen.

Curaçao kende maandag 11.965 actieve besmettingen. Er liggen 53 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan dertien op de intensive care (ic). Tien dagen eerder waren dat 7567 besmettingen en lagen er 23 patiënten in het ziekenhuis, waarvan zes op de ic. In tien dagen zijn veertien coronapatiënten overleden.

Vanwege de stijgende cijfers wordt de avondklok, die nu ingaat om 22.00 uur, tot 28 januari verlengd. Alle winkels en uitgaansgelegenheden moeten uiterlijk om 21.00 uur dicht. Vergunningen voor evenementen zijn in deze periode ingetrokken.

De overheid vraagt mensen zoveel mogelijk thuis te blijven en groepen te vermijden. De scholen op Curaçao zijn maandag na vier weken wel weer open gegaan. Volgens de overheid hebben sommige leerlingen door alle coronamaatregelen al veel achterstand opgelopen en is het niet verantwoord de onderwijsinstellingen nog langer dicht te houden.