Noorse terrorist Breivik wil van rechter vervroegde vrijlating

Een Noorse rechter moet bepalen of de veroordeelde terrorist Anders Breivik (42) in aanmerking komt voor voorwaardelijke vrijlating. Hij pleegde in juli 2011 twee bloedige aanslagen waardoor 77 mensen werden gedood, vooral jongeren. De ultrarechtse Breivik kreeg 21 jaar cel, maar kan langer vast worden gehouden.

Breivik zal naar verwachting aanvoeren dat hij niet meer gewelddadig is, maar hier wordt mogelijk op basis van een recent psychiatrisch rapport geen geloof aan gehecht. De psychiater die hem heeft onderzocht, Randi Rosenqvist, zei al tegen Noorse media dat volgens haar Breivik in wezen niet is veranderd sinds de laatste evaluatie van eind 2016. Toen waarschuwde Rosenqvist dat Breivik niet geloofd kan worden wanneer hij zegt niet gewelddadig te zijn. Hij zou een opportunist zijn die verandert als de omstandigheden veranderen.

Breivik kan formeel gezien na tien jaar, zijn minimale straf, in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. Zijn verzoek wordt door de rechtbank in Skien behandeld. Het is niet duidelijk wanneer het oordeel naar buiten komt. Er zijn drie zittingsdagen voor gepland.

De aanslagen waren bijzonder wreed en hebben het land diep geschokt. Breivik liet 22 juli 2011 een bomauto ontploffen bij een overheidsgebouw in Oslo, waardoor acht mensen om het leven kwamen. Daarna reisde hij verkleed als een politieagent af naar het eilandje Utoya, waar een jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij was. Hij vermoordde er 69 mensen, voornamelijk tieners.