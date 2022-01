Oekraïense ex-president Porosjenko terug in land voor proces

De voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko is na een maand buitenland teruggekeerd in zijn land, waar hij wordt verdacht van hoogverraad. Het Openbaar Ministerie wil hem in voorarrest zetten. De 56-jarige politicus kan vrijkomen als hij een borgsom betaalt van omgerekend ruim 31 miljoen euro en een elektronische enkelband draagt, zeiden aanklagers tijdens een hoorzitting. Zij willen dat zijn paspoort wordt ingenomen. De rechter doet woensdagmiddag uitspraak.

Duizenden aanhangers verwelkomden de steenrijke Porosjenko op de luchthaven van hoofdstad Kiev. Volgens de politieke rivaal van president Volodimir Zelenski is de strafzaak een poging om de oppositie uit te schakelen. Zelenski zegt dat het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht onafhankelijk zijn. Porosjenko, die lid is van het parlement, riskeert bij een veroordeling vijftien jaar celstraf. Het OM zegt tientallen zaken te onderzoeken waarin hij betrokken kan zijn. Porosjenko noemde het gedrag van het OM schandelijk.

Porosjenko zou tijdens zijn presidentschap (2014-2019) onder meer separatisten in het oosten van land hebben gefinancierd met een handel in steenkool, wat hij ontkent. Pro-Russische separatisten hebben in 2014 in de oostelijke regio Donbass de macht gegrepen en zijn sindsdien in oorlog met de centrale regering in Kiev.

De zaak tegen Porosjenko komt op een moment dat circa 100.000 Russische militairen zijn samengetrokken bij de Oekraïense grens. Westerse landen hebben het land tot eenheid opgeroepen.