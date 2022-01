Burgemeesters bespreken eerste weekend met versoepelingen

De digitale bijeenkomst van het beraad maandagavond is vrijdag afgesproken als ‘bijpraatmoment’, aldus een woordvoerder van het Veiligheidsberaad. Justitieminister Dilan Yesilgöz neemt deel aan de bijeenkomst.

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio stelden donderdag dat ze zouden gaan handhaven als winkels en horeca zaterdag de hele dag als gewoonlijk geopend zouden zijn. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat de winkels vanaf zaterdag de deuren weer mochten openen, maar de horeca niet. In een aantal steden zijn café’s en restaurants toch open geweest. Niet overal is gehandhaafd. In onder andere Utrecht gebeurde dat wel. Enkele gemeenten moeten nog besluiten of ze horeca-uitbaters die de deuren openden een bestuurlijke boete zullen opleggen.

Het Veiligheidsberaad heeft grote zorgen over hoe het gaat in de samenleving, zei vorige week voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het beraad wil dat het kabinet heel snel laat weten hoe de planning qua heropeningen op de korte termijn eruitziet.