Ook Youp en Freek doen mee aan actie Kapsalon Theater

Steeds meer cabaretiers en theaters sluiten zich aan bij Kapsalon Theater. De cultuursector wil met de actie op woensdag de grote onvrede kenbaar maken over het coronabeleid van het kabinet. Alle sectoren zijn inmiddels weer open behalve de horeca en de theaters, bioscopen en musea.

Ook grote namen als Youp van ‘t Hek, Jochem Myjer en Freek de Jonge doen mee aan de actie. Zij zullen woensdag in elk geval in Theater De Kleine Komedie in Amsterdam staan. Ook Yentl & De Boer, Henry van Loon en Brigitte Kaandorp doen mee.

Tientallen theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon. Bezoekers kunnen hun haar laten knippen en tijdens die knipbeurt treden de cabaretiers op. Volgens de cultuursector hebben theaters bewezen veilig open te kunnen, omdat bezoekers afstand kunnen houden, mondkapjes dragen en met een QR-code worden binnengelaten.

Theater Kapsalon is een idee van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries om artiesten toch te laten optreden nu de theaters nog niet open mogen.