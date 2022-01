Kaag hoopt banden met Franse collega over KLM aan te halen

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft met haar Franse collega Bruno Le Maire afgesproken elkaar snel uitgebreid te spreken. Ze hoopt dat Le Maire, die met Kaags voorganger Wopke Hoekstra regelmatig in de clinch lag over Air France-KLM, naar Den Haag komt om de banden aan te halen. Bovendien is Frankrijk de komende maanden tijdelijk EU-voorzitter en worden belangrijke besluiten over Europees begrotingsbeleid voorbereid.

Kaag zei dit na afloop van haar eerste vergadering met de ministers van Financiën van de eurozone in Brussel waar ze bilateraal met Le Maire sprak. Vorige week hadden ze al via een videogesprek kennis gemaakt. ‘Het is heel belangrijk om met de Fransen op te blijven trekken’, aldus Kaag. ‘Ik hecht daar zeer aan.’

Ook wil ze het financieel-economische overleg van de Benelux (België, Nederland, Luxemburg) nieuw leven inblazen. De drie verantwoordelijke ministers overlegden al in de marge van de Eurogroep en spraken af binnenkort samen te gaan eten. Kaag wil hoe dan ook wisselende allianties smeden waar mogelijk. ‘Je kunt met een aantal landen bijvoorbeeld samenwerken op het gebied van belastingontwijking, en met andere misschien over de begrotingsregels’ voor de EU-lidstaten.

Neutraal

Een eerste aanzet is een diner in Brussel met een groep als ‘zuinig’ bekend staande landen die op initiatief van Hoekstra sinds enkele jaren regelmatig na de Eurogroep dineren. ‘Kijk er puur neutraal naar’, aldus de D66-bewindsvrouw, die wil voorkomen dat er meteen een stempel op haar wordt gedrukt. ‘Als ik niet zou zijn gegaan was daar weer gewicht aan toegekend.’ Frankrijk en veel andere zuidelijke lidstaten hopen dat de nieuwe Nederlandse regering zich wat minder streng en star opstelt over de Europese begrotingsregels.

‘We zijn de vijfde economie van Europa en wat we zeggen doet er wel wat toe’, aldus Kaag. ‘Maar nieuw elan moet je verdienen.’