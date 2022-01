Gewonden bij Duitse maandagavondcoronaprotesten

Niet alleen in Braunschweig kwam het tot ongeregeldheden. Ook in de Oost-Duitse steden Rostock en Cottbus waren confrontaties met de politie. In Cottbus zette de oproerpolitie traangas in toen demonstranten aanwijzingen niet wilden opvolgen. En in Rostock nam de politie meerdere betogers vast nadat een mars was beëindigd omdat deelnemers zich niet aan de coronamaatregelen hielden, zoals het dragen van een mondkapje. Relschoppers begonnen vuurwerk en flessen naar agenten en de pers te gooien.

De betogingen op maandag tegen de coronabeperkingen ontstonden geleidelijk tijdens coronapandemie. Ze stammen af van de traditie in de nadagen van de DDR om maandagavond tegen de communistische dictatuur te protesteren.