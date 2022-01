Groningse commissaris hoopt op ‘frisse start’ met Rutte IV

De commissaris van de Koning in Groningen René Paas is optimistisch over ‘een frisse start voor het nieuwe kabinet en een nieuwe bewindspersoon die zeer gemotiveerd is’. De opening van de gaskraan en geblunder met een subsidieregeling zijn misschien ‘loodzware kwesties’ die ‘nu al’ spelen, maar het coalitieakkoord biedt volgens Paas perspectieven voor de Groningers.