Belg vast voor ontvoering kind, politie kondigt Ambert Alert aan

De politie heeft maandagmiddag een 34-jarige Belg aangehouden, die samen met een 4-jarig jongetje was verdwenen uit de Belgische plaats Sint Niklaas. De man werd alleen gevonden in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind, aldus de politie. Er wordt daarom een Amber Alert verstuurd.

Het tweetal was sinds woensdag 12 januari vermist.