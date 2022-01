Beleggers schrikken van interesse Unilever in miljardenovername

Beleggers zijn maandag geschrokken van de interesse die Unilever heeft in een overname van de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK). Het aandeel ging hard omlaag op de beurs in Amsterdam. Met een mogelijke deal zouden miljarden euro’s gemoeid zijn, en dat is niet iets waar beleggers meteen erg warm voor lopen. Verder was sprake van een tamelijk rustige beursdag. Dat komt ook doordat Wall Street een dagje gesloten bleef vanwege Martin Luther King Day.

Unilever raakte bijna 7 procent kwijt en was daarmee de grootste daler in de AEX. Het concern bevestigde eind vorig jaar al een poging te hebben gedaan om het onderdeel los te weken van GSK. De divisie, die onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta maakt, zou volgens Unilever goed passen in de plannen van het concern om zich meer op gezondheid, beauty en hygiëne te richten.

Van een deal is evenwel nog geen sprake. Het bod van naar verluidt zo’n 60 miljard euro was te laag. Persbureau Bloomberg meldde dat Unilever al met banken heeft gesproken om extra financiering te krijgen om mogelijk met een hoger bod te komen. Analisten denken dat Unilever waarschijnlijk miljarden meer op tafel zal moeten leggen. Een overname van de GSK-divisie zou de grootste ooit zijn voor Unilever.

Londen

In Londen ging de beurskoers van GSK wel duidelijk omhoog, met een plus van zo’n 4 procent. Het Britse farmaceutische concern kondigde eerder al aan zijn consumententak dit jaar op eigen benen te zetten en apart naar de beurs te willen brengen. Ook grote investeringsmaatschappijen zouden naar verluidt al interesse hebben getoond in het onderdeel.

Door het forse koersverlies van Unilever sloot de AEX-index op Beursplein 5 uiteindelijk 0,3 procent in de min op 781,32 punten. Andere beursgraadmeters in Europa wonnen licht terrein. De Amsterdamse MidKap klom 0,7 procent tot 1085,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Besi

Chipbedrijf Besi (plus 6,2 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak, geholpen door een flinke verhoging van het koersdoel door analisten van Deutsche Bank. Ook chipmachinefabrikant ASML en chipfonds ASMI behoorden tot de winnaars. Hun aandelen stegen rond de 2 procent.

De euro was 1,1406 dollar waard tegen 1,1420 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 84,11 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 86,30 dollar per vat.