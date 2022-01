Netbeheerder wil dat regeling zonnepanelen stopt vanwege vol net

De gunstige zogeheten salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen moet sneller worden afgeschaft. Dat vindt netbeheerder Liander, die actief is in grote delen van Nederland. De organisatie zegt dat door deze regeling de vraag naar zonnepanelen zo snel is toegenomen, dat het al volle elektriciteitsnet steeds voller raakt. In plaats van de regeling zouden huishoudens subsidie moeten krijgen voor het kopen van thuisbatterijen, zodat zonne-energie op de plek wordt gebruikt waar deze is opgewekt.