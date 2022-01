Renault stopt ook met sponsoring van The Voice

Opnieuw trekt een sponsor van The Voice of Holland zich terug na de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook Renault werkt niet langer samen met het programma, maakte het bedrijf maandag bekend.

‘’Renault Nederland en haar partners keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af. Wij stoppen per direct met onze sponsoring van The Voice of Holland’, aldus Renault Nederland in een verklaring. ‘Uiteraard gaat ons medeleven uit naar alle betrokken personen.’ Op verdere vragen wil het bedrijf niet ingaan.

Eerder maakten ook sponsoren T-Mobile, Lidl en isla pastilles al bekend de samenwerking met de show te stoppen. Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig is opgeschort wegens seksueel wangedrag achter de schermen. Er wordt onafhankelijk onderzoek naar gedaan.