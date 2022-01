Waarnemend voorzitter LCPS: spannend hoe besmetting zich voortzet

Het is ‘heel spannend’ wat er de komende tijd gaat gebeuren met de ziekenhuisopnames na het loslaten van de coronamaatregelen, zegt Ina Kuper, waarnemend voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Zij hield maandag haar eerste persbriefing over de drukte in de zorg. Ernst Kuipers, die nu zorgminister is, deed dit tot nu toe.

‘Op de korte termijn verwachten we meer besmettingen, met name in de groep van 40- tot 60-jarigen. En dat kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. Maar we zien dat de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend is en waarschijnlijk minder ziekenhuisopnames gaat geven’, aldus Kuper vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle, waar ze bestuurslid is.

Zij ziet momenteel vooral gunstige ontwikkelingen op de ic’s. ‘En dat is heel fijn. We verwachten dat de instroom op de ic’s de komende twee weken ongeveer gelijk gaat blijven en dat de druk op deze zorg mee zal vallen en behapbaar blijft’, zegt de waarnemend voorzitter. Verpleegafdelingen, verzorgingshuizen en huisartsen krijgen het volgens haar de komende tijd mogelijk wel wat drukker met coronapatiënten.

De ziekenhuizen gaan zich de komende weken zo veel mogelijk concentreren op het inhalen van achtergebleven zorg. ‘Daarna moeten we verder kijken, er is veel onzekerheid op dit moment.’