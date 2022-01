Gronings schadeinstituut vraagt Vijlbrief om meer ruimte

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft in een eerste gesprek met de kersverse staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief gevraagd om meer juridische ruimte. Het instituut kan ‘maatschappelijk ongewenste’ situaties niet altijd oplossen, omdat de ruimte in de wet daarvoor beperkt is, laat een woordvoerder weten.

Zowel Groningen als politiek Den Haag heeft hoge verwachtingen van het instituut, die het niet altijd kan waarmaken. De wet ‘staat soms in de weg’, aldus de zegsman. Dat signaal hebben ze nog eens afgegeven aan Vijlbrief: het IMG kan schade waar de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) niet direct aansprakelijk voor is niet zomaar vergoeden. Dat zorgt soms voor schrijnende situaties.

Dit signaal is niet nieuw, benadrukt het IMG. De organisatie heeft ook het vorige kabinet hierop gewezen. ‘Groningers willen graag een oplossing’, zegt woordvoerder Jouke Schaafsma. Voor veel mensen is al een oplossing gevonden, benadrukt hij: 200.000 schadeverzoeken zijn afgehandeld. ‘Mensen zijn daar gemiddeld genomen best wel tevreden over, maar er is ook een groep mensen die nog niet hebben gekregen wat ze hoopten en verwachtten. Dat is een keuze van de politiek uiteindelijk, en valt niet binnen de bevoegdheid van het IMG.’

Dat er een aparte staatssecretaris is gekomen voor de afhandeling van het gasdossier in Groningen, maakt voor het IMG geen groot verschil. Voor het instituut is het wel fijn dat de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie weer onder één ministerie vallen.