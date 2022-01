VSCD steunt Kapsalon Theater: cultuursector onterecht op slot

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) steunt de protestactie Kapsalon Theater. Verschillende theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon. Bezoekers kunnen hun haar laten knippen en tijdens die knipbeurt treden de cabaretiers op. ‘Het is goed dat er op deze manier aandacht wordt gevraagd voor het feit dat de cultuursector nog altijd onterecht op slot zit.’