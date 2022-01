Kaag meldt Brussel komst herstelplan voor de zomer

Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) gemeld dat Nederland voor de zomer het langverwachte herstelplan zal indienen. Tijdens een kennismakingsgesprek met Gentiloni heeft ze de Italiaan verzekerd dat het werk gevorderd is. Het plan, waarmee voor Nederland bijna 6 miljard euro aan subsidies is gemoeid, zal worden ingediend zodra het formeel, en in overleg met de Tweede Kamer, is afgerond, zei de minister bij aankomst voor haar eerste vergadering met de Europese collega’s in Brussel.