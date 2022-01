Wall Street blijft dicht op Martin Luther King Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten in verband met de viering van Martin Luther King Day. De dag ter ere van de gelijknamige Amerikaanse dominee en politiek activist is sinds 1986 een officiële feestdag en valt jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van Kings geboortedag. De rest van de week wordt op Wall Street wel op normale tijden gehandeld.