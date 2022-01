Shell: China’s klimaatplannen uitdagend, maar haalbaar

De plannen die China heeft om in 2060 netto geen CO2 meer uit te stoten, vormen weliswaar een enorme uitdaging, maar zijn wel haalbaar. Dat zegt olie- en gasconcern Shell dat de plannen doorrekende. China moet dan wel de investeringen in een elektriciteitsnetwerk dat gebaseerd is op schone energie opvoeren en zorgen dat zware industrie niet meer op fossiele brandstoffen draait. Ook zal het gebruik van kolen moeten worden afgebouwd.