OESO: groei kan vertragen in verschillende grote economieën

Het sterke herstel van de groei sinds het dieptepunt van de coronacrisis in 2020 zou binnenkort kunnen vertragen in verschillende grote economieën. Daarvoor waarschuwt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op basis van een aantal toonaangevende indicatoren.

Tal van belangrijke graadmeters, zoals orderboeken, vertrouwensindicatoren, bouwvergunningen, rentetarieven en nieuwe autoregistraties, die inzicht geven in de schommelingen van de economische activiteit in de komende zes tot negen maanden, suggereren volgens de denktank dat de groeipiek in verschillende grote economieën is gepasseerd.

Bij de belangrijkste OESO-economieën is een daling van het groeimomentum zichtbaar in Canada, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In Japan en de eurozone als geheel signaleren de indicatoren een stabiele groei, hoewel de piek ook daar voorbij is. In de Verenigde Staten geven de indicatoren ook een stabiele groei aan, hoewel het niveau nu wel onder de langetermijntrend ligt. In Frankrijk ligt een stabiele groei rond het trendniveau in het verschiet.

Matigende groei

Van de belangrijkste economieën in de opkomende markten blijven de indicatoren voor Rusland stijgen, hoewel er nu wel tekenen zijn van een matigende groei. De graadmeters voor de belangrijke Chinese industriële sector blijven wijzen op een verlies aan groeimomentum en zijn nu gedaald tot onder de langetermijntrend. In India blijven de indicatoren wijzen op een stabiele groei, terwijl de indicatie voor Brazilië duidt op een forse groeivertraging.

De OESO merkt wel op dat de aanhoudende onzekerheden als gevolg van de coronapandemie kunnen leiden tot sterkere schommelingen in de maandelijkse indicatoren dan gebruikelijk. Als gevolg daarvan vormen deze momenteel een minder nauwkeurige maatstaf voor de verwachte groei van de economische activiteit.