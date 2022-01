Humberto Tan heeft aangifte gedaan tegen Albert Verlinde om ‘lasterlijke’ uitspraken van Verlinde. Die beschuldigde zondagavond in Shownieuws Tan van grensoverschrijdend gedrag ten tijde van zijn talkshow RTL Late Night, die van 2013 tot 2019 op de buis was. Verlinde riep op RTL op een breder onderzoek te starten naar de ‘cultuur’ die er in die tijd was bij RTL.