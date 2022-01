Chiptekort raakt verkopen autoconcern Renault in 2021

De wereldwijde verkoop van het Franse autoconcern Renault is vorig jaar gedaald, vooral omdat de productie flink werd verstoord door de nijpende chiptekorten in de autosector. Het totaal aantal verkochte auto’s van merken als Renault, Dacia en Lada zakte met 4,5 procent naar net geen 2,7 miljoen stuks in vergelijking met 2020.

Het is het derde jaar op rij dat de groepsverkoop van het concern afneemt. Daarbij ging de verkoop van het hoofdmerk Renault afgelopen jaar met 5,3 procent omlaag naar bijna 1,7 miljoen voertuigen. De verkoop van Dacia steeg juist meer dan 3 procent. Renault had in oktober nog gezegd dat er vanwege de tekorten aan chips en andere onderdelen een half miljoen auto’s minder gebouwd konden worden dan eigenlijk was gepland. Het bedrijf zei dat het moeilijk is om te voorspellen hoe die tekorten dit jaar de productie zullen beïnvloeden.

Het bedrijf zei wel dat meer duurdere modellen worden verkocht, waaronder zijn elektrische auto’s. Renault wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s van het bedrijf in Europa elektrisch aangedreven worden.