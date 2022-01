Overnameplan Unilever hard afgestraft op Damrak

Unilever werd maandag hard afgestraft op de Amsterdamse beurs. Beleggers lijken weinig te voelen voor de interesse die het levensmiddelenconcern heeft in een overname van de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK). De divisie, die onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta maakt, zou volgens Unilever goed passen in de plannen van het concern om zich meer op gezondheid, beauty en hygiëne te richten.

Unilever raakte 7 procent kwijt en was daarmee de grootste daler in de AEX. Het concern bevestigde eind vorig jaar al een poging te hebben gedaan om het onderdeel los te weken van GSK. Het bod van naar verluidt zo’n 60 miljard euro was echter te laag. Persbureau Bloomberg meldde dat Unilever al met banken heeft gesproken om extra financiering te krijgen om mogelijk met een hoger bod te komen. Een overname van de GSK-divisie zou de grootste ooit zijn voor Unilever. Barclays verlaagde het advies voor Unilever.

In Londen steeg GSK 4 procent. Het Britse farmaceutische concern kondigde eerder al aan zijn consumententak dit jaar op eigen benen te zetten en apart naar de beurs te willen brengen. Ook grote investeringsmaatschappijen zouden naar verluidt al interesse hebben getoond in het onderdeel.

Besi

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 780,11 punten door het koersverlies van zwaargewicht Unilever. De MidKap klom 0,7 procent tot 1085,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. Wall Street blijft maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day.

Chipbedrijf Besi (plus 5,5 procent) was de sterkste stijger in de AEX, mede dankzij een flinke verhoging van het koersdoel door Deutsche Bank. Heineken won 0,3 procent. FNV heeft een aangekondigde staking bij de bierbrouwer opgeschort tot dinsdag 18 januari. De vakbond gaat in op een uitnodiging van het concern om het cao-overleg te hervatten. Afgelopen vrijdag werd er voor het eerst in ruim 25 jaar gestaakt bij Heineken.

Credit Suisse

In Zürich zakte Credit Suisse 1,6 procent. De voorzitter van de Zwitserse bank is per direct afgetreden omdat hij quarantaineregels heeft geschonden. Antonio Horta-Osorio was slechts negen maanden president-commissaris bij de bank, die de afgelopen tijd al door een reeks schandalen werd geplaagd.

De euro was 1,1417 dollar waard tegen 1,1420 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 84,02 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 86,03 dollar per vat.