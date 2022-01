Jaar lang feest in Amersfoort wegens 150e geboortedag Mondriaan

Amersfoort viert een jaar lang feest, omdat het 150 jaar geleden is dat kunstschilder en kunsttheoreticus Piet Mondriaan (1872 - 1944) in die stad werd geboren. Er zijn bijna honderd activiteiten georganiseerd, waaronder verschillende exposities, een liederencyclus en vier andere podiumproducties en een verjaardagsfeest op 7 maart in theater Flint. Mondriaan krijgt ook een herdenkingsmunt en er rollen auto's in Mondriaanstijl van de band.