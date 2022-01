Politie registreert weer minder diefstal, meer cybercrime

De politie registreerde in het tweede coronajaar 2021 wederom een afname van winkeldiefstal en inbraken en een toename van cybercrime. De verschuiving van fysieke naar onlinecriminaliteit was vorig jaar ook al duidelijk te zien. Volgens de politie is de ontwikkeling al langer gaande, maar wordt die versterkt door de coronacrisis.

De meldingen van inbraken namen af met een kwart. Ook de winkeldiefstallen daalden voor het tweede jaar op rij, met bijna 11 procent. De politie registreerde 14.000 gevallen van cybercrime. Dat is een toename van bijna een derde vergeleken met een jaar eerder en drie keer meer dan in 2019.

‘Dit is een trend die we al een tijdje zien’, zegt een woordvoerder van de politie. ‘Er is een duidelijke verschuiving van fysieke criminaliteit naar onlinecriminaliteit. De inbreker komt niet meer bij je thuis, maar komt nu via Whatsapp of een phishingmail.’ De coronamaatregelen versterkten die trend. ‘De criminaliteit bewoog mee met wat er gebeurde: iedereen was thuis, dus criminelen gingen op zoek naar andere methodes.’

Online handhaving

De toename van geregistreerde cybercrime komt niet zozeer doordat de politie meer online is gaan handhaven, aldus de woordvoerder. ‘Wij baseren ons op cijfers van aangiftes die zijn gedaan. Vervolgens proberen we onze communicatie daar natuurlijk wel op aan te passen door mensen te waarschuwen. Maar onlinecriminelen gaan geraffineerd te werk.’

Ook andere vormen van diefstal kwamen vorig jaar minder voor. Zo werden er minder auto’s gestolen en straatovervallen gepleegd en kwam ook zakkenrollerij minder voor. In totaal kwamen bij de politie ruim 7 procent minder misdrijven in beeld vergeleken met een jaar eerder.