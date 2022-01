De Mol verbreekt relatie met Rietbergen, legt werkzaamheden neer

Linda de Mol heeft haar relatie met Jeroen Rietbergen verbroken en legt haar werkzaamheden voorlopig neer. ‘Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie’, schrijft ze in een verklaring op de website van haar tijdschrift LINDA..

Zaterdag werd bekend dat het programma The Voice of Holland, waar Rietbergen bandleider is, is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rietbergen gaf toe dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma.