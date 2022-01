Gevangen oppositieleider Navalni heeft nergens spijt van

Aleksej Navalni, de bekende Russische corruptiebestrijder en criticus van de regering van president Poetin, zit al een jaar vast maar heeft nergens spijt van. ‘Ik heb er een jaar cel op zitten, maar betreur niets. Ik herhaal: wees niet bang want dit is ons land en we hebben geen ander land.’ Navalni bracht de boodschap via sociale media. Het is maandag precies een jaar geleden dat hij op een luchthaven van Moskou na terugkeer uit Duitsland werd opgepakt.