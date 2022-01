Australië en Nieuw-Zeeland sturen observatievluchten naar Tonga

Australië en Nieuw-Zeeland hebben verkenningsvluchten naar de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan gestuurd, om daar de schade door de vulkaanuitbarsting te bekijken. Op Tonga is de communicatie grotendeels uitgevallen. De precieze schade op de eilanden is nog onduidelijk.

Nieuw-Zeelandse media melden dat in Tonga de meeste schade lijkt te zijn aangericht aan de westkust van het hoofdeiland Tongatapu en in hoofdstad Nuku’alofa op dit eiland.

De onderzeese vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. Voor zover bekend heeft de uitbarsting nog niet tot veel slachtoffers geleid. Momenteel wordt een Britse vrouw uit hoofdstad Nuku’alofa vermist. Zij werd meegesleurd door een golf. In Peru, 10.000 kilometer van Tonga, verdronken twee vrouwen vanwege abnormaal hoge golven door de tsunami na de uitbarsting.

Tonga is momenteel vrij van corona. Autoriteiten vrezen dat het coronavirus ook de eilandstaat bereikt met de komst van noodhulp. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen klaarstaan om noodmiddelen te sturen.