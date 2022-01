Frankrijk krijgt grootste plasticrecyclefabriek ter wereld

Het Amerikaanse chemieconcern Eastman Chemical investeert 1 miljard dollar, omgerekend 875 miljoen euro, in de bouw van ‘s werelds grootste fabriek voor het recyclen van oud plastic in Frankrijk. De fabriek moet jaarlijks tot wel 160.000 ton aan moeilijk recyclebaar plastic gaan verwerken dat nu nog wordt verbrand, aldus Eastman.

Volgens Eastman is die hoeveelheid plastic voldoende om het grote voetbalstadion Stade de France in Parijs 2,5 keer te vullen. De fabriek moet in 2025 in gebruik worden genomen en zal Frankrijk helpen bij het verlagen van de uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook moet die bijdragen aan de circulaire economie van Frankrijk, aldus Eastman. Bij de fabriek zal het oude plastic worden afgebroken tot de moleculaire bouwstenen, waarvan dan weer hoogwaardig nieuw plastic gemaakt kan worden.

Eastman wordt bij de bouw van de fabriek bijgestaan door de regering van president Emmanuel Macron. Volgens de Franse overheid wordt Frankrijk dankzij dit project een Europese leider op het gebied van nieuwe technologieën voor het recyclen en hergebruiken van plastic afval. Er werd niet gemeld waar de fabriek komt te staan.