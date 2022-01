KPMG: bedrijfsleven kent regels duurzaamheidsrapportage nog niet

Een ruime meerderheid van het Nederlandse bedrijfsleven is nog niet bekend met de nieuwe Europese regels omtrent duurzaamheidsrapportage in het jaarverslag. Dat meldt advies- en accountantsorganisatie KPMG op basis van onderzoek onder 260 beleidsmakers van Nederlandse bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Grote bedrijven moeten vanaf volgend jaar voldoen aan de wetgeving.

De nieuwe EU-richtlijnen bepalen bijvoorbeeld dat bedrijven met meer dan 250 medewerkers in hun jaarverslag inzicht moeten geven in de impact van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving. De richtlijnen zijn volgens KPMG van toepassing op 75 procent van de Europese economie. In Nederland moeten duizenden bedrijven eraan voldoen.

Twee derde van de ondervraagde bedrijven vindt rapporteren over duurzaamheid een goede zaak. De helft van de ondernemingen verwacht dat de invoering van de Europese richtlijn leidt tot hogere nog onbekende kosten. ‘Als een bedrijf vandaag besluit een nieuwe vestiging te openen of grondstoffen uit het verre buitenland te halen, moet helder zijn wat de impact daarvan is op mens, milieu en samenleving’, zegt partner bij KPMG Ubbo van Zessen in een toelichting. Volgens hem is dat een intensief proces.

Eerder deed KPMG onderzoek onder de top 25 beursgenoteerde en 25 grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Toen gaf geen van de onderzochte ondernemingen inzage in wat accountants de ‘dubbele materialiteit’ noemen. Dat betekent inzage in zowel financiële bedrijfsrisico’s van duurzaamheid als risico’s voor de fysieke omgeving.

Bijna 80 procent voldeed aan slechts een paar nieuwe regels. En zo’n 10 procent voldeed aan geen enkele nieuwe verplichting en moest dus vergaande maatregelen nemen. Volgens het adviesbureau is 60 procent van de top 25 beursgenoteerde ondernemingen van Nederland inmiddels wel bijna gereed voor de eisen wat betreft duurzaamheidsrapportage van de EU.