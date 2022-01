Unilever zakt op Damrak na overnamepoging consumententak GSK

Unilever werd maandag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het nieuws dat het levensmiddelenconcern interesse heeft in een overname van de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK). De divisie, die onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta maakt, zou volgens Unilever goed passen in de plannen van het concern om zich meer op gezondheid, beauty en hygiëne te richten.

Unilever zakte ruim 5 procent in de AEX. Het concern bevestigde eind vorig jaar een bod te hebben gedaan op de consumententak van GSK. De besturen van GSK en van farmaceut Pfizer, dat een minderheidsbelang heeft in GSK, vonden het bod van naar verluidt zo’n 60 miljard euro te laag. Persbureau Bloomberg meldde dat Unilever al met banken heeft gesproken om extra financiering te krijgen om mogelijk met een hoger bod te komen. Een overname van de GSK-divisie zou de grootste ooit zijn voor Unilever. GSK steeg dik 5 procent in Londen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 777,43 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1078,30 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. In de VS hebben beleggers een lang weekend vanwege Martin Luther King Day.

Shell

Beleggers reageerden daarnaast op het besluit van de Chinese centrale bank om het belangrijkste rentetarief voor het eerst in bijna twee jaar te verlagen. De renteverlaging werd aangekondigd kort voordat bleek dat de economische groei in het laatste kwartaal van 2021 een verdere vertraging liet zien.

Olie- en gasconcern Shell (plus 1 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Heineken won 0,6 procent. FNV heeft een aangekondigde staking bij de bierbrouwer opgeschort tot dinsdag 18 januari 15.00 uur. De vakbond gaat in op een uitnodiging van het concern om het cao-overleg te hervatten. Afgelopen vrijdag werd er voor het eerst in ruim 25 jaar gestaakt bij Heineken.

Credit Suisse

Retail Estates daalde 0,3 procent. Het winkelvastgoedfonds verwacht dat de omzet in Nederland in de periode van de lockdown mogelijk de helft lager uitvalt dan normaal. In Zürich verloor Credit Suisse 0,8 procent. De voorzitter van de Zwitserse bank is per direct afgetreden omdat hij quarantaineregels heeft geschonden. Antonio Horta-Osorio was slechts negen maanden president-commissaris bij de bank.

De euro was 1,1425 dollar waard tegen 1,1420 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 84,43 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 86,45 dollar per vat.