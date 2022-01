Aziatische beurzen gemengd na renteverlaging in China

De aandelenbeurzen in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om het belangrijkste rentetarief voor het eerst in bijna twee jaar te verlagen. Met de stap hoopt de centrale bank het economische herstel in het land aan te jagen. De renteverlaging werd aangekondigd kort voordat uit gegevens van de overheid bleek dat de economische groei in het laatste kwartaal van 2021 een verdere vertraging liet zien.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus. De groei van de op een na grootste economie ter wereld kwam in het vierde kwartaal uit op 4 procent. Dat was meer dan economen hadden verwacht, maar minder dan de groei van 4,9 procent in het derde kwartaal. Om de groei te stimuleren verlaagde de centrale bank de rente op eenjarige leningen van 2,95 procent tot 2,85 procent. Het was de eerste verlaging sinds het hoogtepunt van de coronapandemie in april 2020.

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek tevens dat het groeitempo van de winkelverkopen in december flink is afgenomen tot 1,7 procent. Dat was een maand eerder nog 3,9 procent. De industriële productie nam in december met 4,3 procent toe. Dat was wel sterker dan verwacht.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent hoger op 28.333,52 punten. Beleggers bleven voorzichtig na berichten over mogelijke strengere coronamaatregelen in de Japanse hoofdstad en omliggende gebieden om de snelle toename van het aantal besmettingen te beteugelen. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,9 procent en de Kospi in Seoul zakte 1,5 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent in de plus dankzij koerswinsten onder de energiebedrijven.