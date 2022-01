Geboortecijfer China daalde in 2021 naar historisch dieptepunt

Het geboortecijfer in China is vorig jaar naar een nieuw dieptepunt gezakt, meldt het Chinese nationale bureau voor statistiek maandag. In 2021 werden per 1000 mensen 7,52 geboorten geregistreerd. In totaal werden er vorig jaar ruim 10,6 miljoen mensen geboren in China.

In 2020 registreerde China nog 8,52 geboorten per 1000 mensen en in 2019 ging het om 10,41 geboorten.

Het aantal geboortes in China neemt al jaren af, waardoor wordt gevreesd voor ernstige vergrijzing. In 2015 werd een einde gemaakt aan de een-kind-politiek. Dit beleid, dat in 1979 werd ingevoerd, hield in dat ieder stel maar één kind mocht krijgen.

Sinds 2020 mogen stellen zelfs drie kinderen krijgen. Vooralsnog heeft dit echter niet geleid tot de gehoopte babyboom. Analisten vrezen dat de snelle vergrijzing tot grote economische problemen in China kan leiden.