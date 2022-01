Medewerkers brouwerijen Heineken gaan meerdere dagen staken

Medewerkers van de brouwerijen van Heineken gaan maandagmiddag opnieuw staken. Volgens vakbond FNV leggen ze tot donderdagmiddag hun werk neer. Vrijdag waren er al honderden werknemers in staking. Heineken besloot toen ook om de productie in zijn brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude uit veiligheidsoverwegingen stil te leggen.